Ortalaması 2.23

Akyazı'da 36 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordomavililer, Avcı ile 3 sezonda 46 lig maçına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.
Akyazı'da 36 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordomavililer, Avcı ile 3 sezonda 46 lig maçına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.