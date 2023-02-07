Haberler Trabzonspor Ortalaması 2.23

Ortalaması 2.23

Akyazı'da 36 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordomavililer, Avcı ile 3 sezonda 46 lig maçına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Ortalaması 2.23
Akyazı'da 36 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordomavililer, Avcı ile 3 sezonda 46 lig maçına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.
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