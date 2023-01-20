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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 10 bin öğrenciye forma

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2022-23 eğitim öğretim yılının 1’inci dönem sonunda 10 bin öğrenciye Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:35
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 10 bin öğrenciye forma

#HediyeFormaChallenge kampanyası başlatan Ağaoğlu, tüm taraftarları forma almaya davet etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin Trabzonspor formasını hediye ederek #HediyeFormaChallenge'ını başlattı. Başkan Ağaoğlu'nun satın aldığı formalar, Beşikdüzü, Maçka, Köprübaşı ve Sürmene'de okullardaki öğrencilere dağıtıldı. Okula karnelerini almak üzere giden minikler, başkan Ağaoğlu'nun gönderdiği formaları görünce sevindi. Trabzonspor marşlarının çalındığı karne töreninde öğrenciler, yeni formalarını giyerek horon oynadı. Trabzon'daki okullarda hiçbir öğrencinin formasız kalmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarları forma satın alarak öğrencilere hediye etmeye davet etti.

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