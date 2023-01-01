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Yeniden Masouras

Visca’nın boşluğunu doldurabilecek bir isim arayan yönetim, Georgios Masouras için Olympiakos’la yeniden görüşecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Yeniden Masouras
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sol köprücük kemiği kırılan Edin Visca'nın yerine transfer harekâtına başladı. İkinci haftadaki Hatayspor sınavında da kolu kırılan Visca'nın yokluğunda ilk 13 haftada sağ kanatta problem yaşanmış, dönmesiyle Trabzonspor rahat bir nefes almıştı... Ancak Bosnalı futbolcunun yeniden sakatlanması planları değiştirdi. Bordo-mavililerin ara transfer döneminde sağ kanada oyuncu alma ihtimali yüksek... Yabancı olarak akla gelen isim, daha önce de ciddi şekilde gündemde olan Georgios Masouras. 28 yaşındaki Yunan futbolcunun, Olympiakos ile 1ir yıllık kontratı kaldı.

Yerli piyasasında ise Trabzonspor'un eski aşkı Efecan Karaca yeniden radara girecek. Transferde maliyet faktörü, belirleyici etken olacak... Geçen sezon da ciddi şekilde gündeme gelen Masouras konusunda Olympiakos ile görüşen bordo-mavililer, pazarlıklarda önemli mesafe kat etmesine rağmen zaman daraldığı için son noktayı koyamamıştı. Karadeniz devi, ocak ayından Masouras için tekrar görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa bu kez transferin bitirilmesi bekleniyor... Olumsuz bir durumda ise Efecan Karaca için Alanyaspor ile masaya oturulacak.
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