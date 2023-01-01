Yeniden Masouras

Yerli piyasasında ise Trabzonspor'un eski aşkı Efecan Karaca yeniden radara girecek. Transferde maliyet faktörü, belirleyici etken olacak... Geçen sezon da ciddi şekilde gündeme gelen Masouras konusunda Olympiakos ile görüşen bordo-mavililer, pazarlıklarda önemli mesafe kat etmesine rağmen zaman daraldığı için son noktayı koyamamıştı. Karadeniz devi, ocak ayından Masouras için tekrar görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa bu kez transferin bitirilmesi bekleniyor... Olumsuz bir durumda ise Efecan Karaca için Alanyaspor ile masaya oturulacak.
Yerli piyasasında ise Trabzonspor'un eski aşkı Efecan Karaca yeniden radara girecek. Transferde maliyet faktörü, belirleyici etken olacak... Geçen sezon da ciddi şekilde gündeme gelen Masouras konusunda Olympiakos ile görüşen bordo-mavililer, pazarlıklarda önemli mesafe kat etmesine rağmen zaman daraldığı için son noktayı koyamamıştı. Karadeniz devi, ocak ayından Masouras için tekrar görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa bu kez transferin bitirilmesi bekleniyor... Olumsuz bir durumda ise Efecan Karaca için Alanyaspor ile masaya oturulacak.
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