Haberler Trabzonspor Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, Edin Visca'nın yerine bir kanat transferi yapmak isterken, İsviçreli yıldız Shaqiri'den haber geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, Trabzonspor yönetimine "Shaqiri'yi getirebilirim" dedi. İşte transferin ayrıntıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 10:57
Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Ünlü menajerin, bordo-mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Karadeniz Gazetesi haberine göre Bulut'tan yönetime "Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği ifade edildi.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

ABD Ligi MLS'te Chicago formasını giyen Xherdan Shaqiri, 31 yaşında ve 1.69 boyunda. Sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak görev yapabilen İsviçreli yıldız, sakatlanan ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Edin Visca'nın yerine düşünülüyor.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Shaqiri, Bayern Münih, Liverpool ve İnter gibi üst düzey takımların formasını giydi.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

SHAQIRI KİMDİR?

10 Ekim 1991 doğumlu yıldız 31 yaşında.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Shaqiri bu sezon 29 maçta görev aldı.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol, 6 asist üretti.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Shaqiri MLS ekibine 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımıyle 112 maça çıkarken 27 gol kaydetti.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Yıldız oyuncu, sağ ve sol kanatlarda oynayabiliyor.

Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Kariyerine Basel altyapısında başlayan Xherdan Shaqiri, Bayern Münih, Inter ve Liverpool gibi takımlarda oynadı.

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