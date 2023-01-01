Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! "İkna edebilirim"

Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.
Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızların Türkiye gelmesini sağlayan menajer Ahmet Bulut'un Trabzonspor'a dünya yıldızı Xherdan Shaqiri'yi önerdiği ortaya çıktı.
Ünlü menajerin, bordo-mavili yöneticilere, "Shaqiri, MLS'te mutlu değil. Yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
Karadeniz Gazetesi haberine göre Bulut'tan yönetime "Şu anda çok formda. Onu kadronuzda düşünürseniz konuşup ikna edebilirim" dediği ifade edildi.