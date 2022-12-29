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Edin Visca şoku

Ligin 2. haftasında sol kolu kırılan ve 4 ay forma giyemeyen Edin Visca dün yine sakatlandı. Köprücük kemiği kırılan yıldız 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Edin Visca şoku

Trabzonspor, İstanbul'da çifte kayıp yaşadı... Vavacars Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen bordo-mavili ekipte Edin Visca yeniden sakatlandı. Bosna Hersekli kanat oyuncusu ikinci yarının başında Levent Mercan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sol kolunun üstüne dengesiz bir şekilde düşen Visca kalkamadı. Sahaya giren sağlık ekipleri, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kolunu sargıya aldı. 50. dakikada oyundan çıkan Visca, ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Edin Visca'nın en az 6-8 hafta sahalarda uzak kalacağı öğrenildi... Normalde istikrarı ile tanınan Visca, eski kulübü Medipol Başakşehir'de hiç uzun süreli sakatlık yaşamamıştı. Bordo-mavili futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü... Kolu kırıldığı için bu sezon Süper Lig'de sadece 4 maçta 254 dakika forma giyebilen Visca, TFF Süper Kupa finalinde de 73 dakika şans buldu... Edin, Sivasspor ile oynanan bu karşılaşmada 2 asist gerçekleştirmişti.

AVCI 'EYVAH' DEDİ

Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlandığı pozisyonda kulübede elini havaya kaldırıp 'eyvah' dedi... Tecrübeli çalıştırıcının yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Pirlo, Visca'nın yanına gelerek 'geçmiş olsun' dedi. Visca'ya sosyal medyada her kesimden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı.

HUMERUS KEMİĞİ KIRILMIŞTI

Talihsiz bir sezon geçiren Edin Visca, ligin 2. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda oynadıkları Hatayspor maçında 40. dakikada yine sol kolunun üzerine düşmüş ve humerus kemiği kırılmıştı... Operasyon geçiren Visca, 4 aylık tedavinin ardından geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönmüştü.

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