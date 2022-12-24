Gözler Trezeguet’ye döndü

Antalya kampında 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan 28 yaşındaki sol kanat, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış almıştı. Samsunspor karşılaşmasında Naci'nin ilk golünde asist yapan Mısırlı yıldız, formunu iyice artırdı. Ligde 12 maçta 4 gol ve 1 asisti bulunan 1.79 boyundaki futbolcu tüm maçlarda ise 6 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Trezeguet, F.Bahçe derbisinde de Abdullah Avcı'nın en çok güvendiği isimlerden biri.
Antalya kampında 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan 28 yaşındaki sol kanat, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış almıştı. Samsunspor karşılaşmasında Naci'nin ilk golünde asist yapan Mısırlı yıldız, formunu iyice artırdı. Ligde 12 maçta 4 gol ve 1 asisti bulunan 1.79 boyundaki futbolcu tüm maçlarda ise 6 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Trezeguet, F.Bahçe derbisinde de Abdullah Avcı'nın en çok güvendiği isimlerden biri.