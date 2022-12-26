TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
Mücadeleye Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un akıl oyunları damga vurdu.
Fırtına'nın ilk golü Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'den geldi.
Bordo-mavili ekip maçın son dakikalarında Trezeguet ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı.
Dev derbiyi Fırtına 2-0'lık skorla kazanmayı başladı.
İşte galibiyeti getiren Abdullah Avcı'nın derbi planı...
1- Rakip analiz
Fenerbahçe'nin pes etmeyen ve sürekli oyunun içinde kalan oyun anlayışına karşı Trabzonspor en ufak bir ara vermeden karşı pres yaptı.
Bordo-mavililer, kazanılan topları da farklı arayışlarla rakibi tedirgin etti. Bu da sahada belirgin bir şekilde fark oluşturdu.
2- Oyuncu tercihleri
Orta sahada Siopis ve Abdülkadir Ömür'ün aynı anda tercih edilmesi Fenerbahçe gibi bir rakibe tedirginlik oluşturdu.
Avcı ne yaptığının bilincindeydi.
Bakasetas da bu iki dinamik ismin yanında eksik görülen ne varsa tamamlayan unsurdu.
3- Esnek taktik anlayışı
Dev karşılaşma zaman zaman başka bir akıl istedi.
Fenerbahçe'nin oyunun içinde kalma çabalarına karşı Trabzonspor riskli oyun anlayışında inatçı değildi.
Rakibin maç içerisindeki plan değişikliklerine aynı anda plan değişiklikleri ile karşılık verildi.
4- Psikoloji yönetimi
Trabzonsporlu futbolcular, dev maçın zaman zaman gerginleştiği anlarda sakinliğini korumasını bildi.
Maç öncesinde gerginleştirilmeye çalışılan oyuna karşı taraftarlar da sadece sahadaki takımı desteklediler.
Bu da oyuncuları rahatlatan unsurlardan oldu.
5- Doğru değişiklikler
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya çıkardığı 11'in yanı sıra yaptığı değişikliklerin süresi ve isimleri de oldukça belirleyici oldu.
Başarılı hoca, oyuncu değişikliği tercihlerini, ağırlıklı olarak hep tecrübeli isimlerden yana kullandı.
Takımını diri tuttu.