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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Trabzonspor’un hocası, derbinin her dakikasını hesaplamış. Trabzon’a lider olarak gelen Fenerbahçe karşısında maçı kalesinde şut görmeden tamamlayan Fırtına’da Abdullah Avcı, bir taktik zafere imza attı. Maçın her dakikası üzerine çalışan Avcı, rakibin tüm oyun planını şok pres ile bozdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Bordo-mavili ekip maçın son dakikalarında Trezeguet ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Dev derbiyi Fırtına 2-0'lık skorla kazanmayı başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

İşte galibiyeti getiren Abdullah Avcı'nın derbi planı...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

1- Rakip analiz

Fenerbahçe'nin pes etmeyen ve sürekli oyunun içinde kalan oyun anlayışına karşı Trabzonspor en ufak bir ara vermeden karşı pres yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Bordo-mavililer, kazanılan topları da farklı arayışlarla rakibi tedirgin etti. Bu da sahada belirgin bir şekilde fark oluşturdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

2- Oyuncu tercihleri

Orta sahada Siopis ve Abdülkadir Ömür'ün aynı anda tercih edilmesi Fenerbahçe gibi bir rakibe tedirginlik oluşturdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Avcı ne yaptığının bilincindeydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Bakasetas da bu iki dinamik ismin yanında eksik görülen ne varsa tamamlayan unsurdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

3- Esnek taktik anlayışı

Dev karşılaşma zaman zaman başka bir akıl istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Fenerbahçe'nin oyunun içinde kalma çabalarına karşı Trabzonspor riskli oyun anlayışında inatçı değildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Rakibin maç içerisindeki plan değişikliklerine aynı anda plan değişiklikleri ile karşılık verildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

4- Psikoloji yönetimi

Trabzonsporlu futbolcular, dev maçın zaman zaman gerginleştiği anlarda sakinliğini korumasını bildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Maç öncesinde gerginleştirilmeye çalışılan oyuna karşı taraftarlar da sadece sahadaki takımı desteklediler.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

Bu da oyuncuları rahatlatan unsurlardan oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış

5- Doğru değişiklikler

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya çıkardığı 11'in yanı sıra yaptığı değişikliklerin süresi ve isimleri de oldukça belirleyici oldu.

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