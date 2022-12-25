Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe maçını yorumladı! "Meler mükemmel yönetti"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar kaleme aldı. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

MELER MÜKEMMEL YÖNETTİ

Ve lig yeniden başladı… Dünya Kupası bitti, Trabzonspor kazandı ve bugün itibariyle sadece Trabzonspor değil, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Konya gibi tüm takımlar kendilerini çok mutlu hissediyorlar. İlk yarıya baktığımızda müthiş tedbirlerle oynayan iki takım vardı sahada. Sürekli alan daraltmalar, kanatların birkaç adamla kontrolü ve tıkanmış bir oyun. İlk yarıya baktığımızda sadece ve sadece King'in direkten dönen topu var. Fakat ikinci yarıda ne olduysa 45 ile 60. dakikalar arası oldu. Fenerbahçe takımının boyu uzadı, orta saha boşaldı, Trabzonspor orta sahadan daha çok top yapıp çıkmaya başlamıştı ki Crespo'nun acemiliği ve kontrolsüz girişi geldi. Haklı olarak ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Aslında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 11'e 10 bile bloke edebilirdi ama kırmızı karttan hemen sonra gol geldi. Gol kolay görülebilir ama asla değil. Maxi Gomez göğsüyle indiriyor, sağından solundan baskı var, o anda ayak içini kullanamıyor fakat ayak üstüyle köşeyi bulabiliyor. Tipik bir Güney Amerika futbolcusu. Ev sahibi hem öne geçiyor hem de rakip 10 kişiyken puan kaybetmesi çok zor... Öyle de oldu. Umut Bozok'un biraz vuruş tekniği, zamanlaması doğru olsa Trabzonspor farka giderdi ki 90+10'da da Trezeguet'nin golü net galibiyeti getirdi. Halil Umut Meler çok iyi maç yönetti. Oyun kontrolü, gösterdiği kartların büyük bir çoğunluğu, faul tespitleri mükemmeldi. Belki Batshuayi ile Hugo'ya gösterdiği sarı kartları eleştirebiliriz ama böylesi kritik bir maçı çok iyi yönetti diyebiliriz.