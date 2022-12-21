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TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI MAÇ İZLE - A SPOR 📺 | TS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Trabzonspor, Samsunspor'u ağırlıyor. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Son 10 maçını kaybetmeden Samsunspor, Trabzonspor karşısında sürprize imza atmayı amaçlarken, Trabzonspor'da ise hedef kazanmak ve yoluna son 16 turunda devam etmek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 17:10
TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI MAÇ İZLE - A SPOR 📺 | TS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Trabzonspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

10 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecekler. İki takım en son 15.01.2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacaklar.

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