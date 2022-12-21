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Trabzonspor 10'u istiyor! İşte Avcı'nın Samsunspor maçı 11'i

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün 1. Lig ekibi Samsunspor’u ağırlıyor. Karadeniz devinin hedefi, Türkiye Kupası’nı 10. kez müzeye götürmek. İşte zorlu karşılaşma öncesi Abdullah Avcı'nın 11'i

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor 10'u istiyor! İşte Avcı'nın Samsunspor maçı 11'i

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, bu akşam Akyazı'da Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'u konuk edecek. 40 günlük Dünya Kupası molasının ardından kupa maçıyla sahaya inecek olan bordo-mavililer, Samsunspor'u eleyerek, cumartesi günkü Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Tarihinde 9 kez Türkiye Kupası'nı alan Fırtına, 10. kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

FIRTINA A SPOR'DA

Süper Lig'de cumartesi günü ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, bugün Samsunspor'u yenerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak ve Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek.

EDİN VİSCA MAÇ SAATİNDE
Fırtına'da sakatlıkları bulunan Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek, Visca'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı düzelen sağ bek Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.


AVCI'DAN UYARI
Dünya Kupası arasında yoğun bir çalışma programı gerçekleştiren ve eksikleri giderme fırsatı bulan Fırtına'da Abdullah Avcı bugün turu geçmek istiyor. Tecrübeli hoca, talebelerine, "Önce Samsun sonra F.Bahçe" uyarısı yaptı.


10 YIL SONRA KARŞILAŞACAK
Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada kozlarını paylaşacak. İki takım en son 15.01.2012 tarihinde Avni Aker'da karşılaşmıştı. Bordo- mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı.


EVİNDE DE ÇOK ÖNDE
Trabzon'daki karşılaşmalarda bordo-mavililer 28'ini kazandı. 4 maçı Samsunspor kazanırken, 2 kez ise beraberlik çıktı. Ayrıca Samsunspor, Trabzon deplasmanında son galibiyetini 28 Eylül 2002'de 1-0'lık sonuçla almıştı.


BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Trabzonspor ile Samsunspor daha önce 66 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 41, Samsunspor 14 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Umut Bozok

Samsunspor: Aykut Özer, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner Gönül, Yusuf Emre Güntekin, Ali Kaan Güneren, Celil Yüksel, Gaetan Laura, Ahmet Sağat Douglas Tanque

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