1 numarayız

Bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerinin mali konularda eleştirilerinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, söz aldı. Ağaoğlu, Süper Lig kulüplerinin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğunu belirterek, "Naklen yayın gelirlerinin ilk ihalesi 500 milyon dolardı. Bugün gelinen noktada ise 115 milyon dolar. Bütün bunlara rağmen borcu 2 milyon 383 milyon lirada tutabildik. Diğer kulüplerin borçlarına baktığımız zaman Trabzonspor'un borcu 5'te 1 oranında" değerlendirmesinde bulundu.

280 PUAN TOPLADIK VE EN ÖNDEYİZ

Görevde bulundukları 4 yıllık sürede Süper Lig'de 146 maç yaptıklarını belirten Ağaoğlu, "78 galibiyet, 46 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldık ve 280 puan topladık. 4 yıllık sürede rakiplerimiz içinde en fazla puan toplayan takımız. Bu sürede ise 1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası elde ettik" dedi. Ağaoğlu, ocak ayına yönelik transfer görüşmelerinde bulundukları yönünde haberler çıktığını belirterek, "Kadrodan ayrılan oyuncu olması ve ihtiyaç duyulması halinde transfer olabilir. Ocak ayı itibarıyla A takım maaş bütçesini 40 milyon euro'dan 31 milyon euro'ya çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜRK FUTBOLUNUN YÜZ KARASI

Başkan Ağaoğlu, 2010-11 sezonuyla alakalı olarak da şu ifadeleri kullandı: "UEFA'nın sitesine girdiğiniz zaman 2013-14 yılında farklı bir ifade ile de karşılaşacaksınız. Bazı Türk takımlarının neden UEFA kupasından men cezası aldıklarını göreceksiniz. Türk futbolunun yüz karasıdır. Onun için ben 2013-14 yılı ile alakalı olarak hiçbir veriye bakmak istemiyorum UEFA'nın internet sitesinde."

BORÇ 2 MİLYAR 383 MİLYON TL

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Genel kurulu üyeleri, oy çokluğuyla Uzungöl HES Projesi ve Çukurçayır'daki arsa konusunda da yönetim kurulunu yetkilendirdi.

EVLATLARIMIZA SAHİP ÇIKIN

Altyapı konusunda yapılan eleştirilerin hemen hepsine katıldığını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Altyapıdan yetiştirilen oyuncuların Süper Lig'de ilk 11 de süre almaları oynama oranları yüzde 5,8. 4 yıllık ortalamaya baktığımızda Trabzonspor'da bu oran yüzde 25. Bu ortalamayı Süper Lig genelinde en yükselten takım Trabzonspor. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuların en ufak bir hatalarında yerden yere vurulduğunda onlara sadece biz sahip çıkmayalım. Onlara sahip çıkmak camia olarak sizlerin de görev ve sorumluluğu. 2021- 22 şampiyonluğu bir dayanışmanın birlik beraberliğin eseri olarak geldiğini belirtmek isterim."

ŞAMPİYONLUK VİDEOSU

Ali Sürmen başkanlığında divan başkanlığı oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, ilk olarak geçen sezonun şampiyonluğu için hazırlanan videonun sunumunu yaptı. Video alkışlarla izlendi.