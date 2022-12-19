Ekuban’dan 700 bin euro

Karadeniz devi, Ekuban'ın transfer taksitlerini ödenmemesi üzerine Genoa'yı FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA'ya yapılan 3 başvuru sonucunda İtalyan kulübü gecikmiş olan toplamda 700 bin euro'luk 2 taksidi ödedi
Karadeniz devi, Ekuban'ın transfer taksitlerini ödenmemesi üzerine Genoa'yı FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA'ya yapılan 3 başvuru sonucunda İtalyan kulübü gecikmiş olan toplamda 700 bin euro'luk 2 taksidi ödedi. Ayrıca Genoa'ya 100 bin euro'luk bonus tutarının ödenmesi için açılan dava süreci de devam ediyor.