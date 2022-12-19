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Dünyada eşi benzeri yok

Ahmet Ağaoğlu: Hükümetimiz son 10-15 sene içerisinde 36 modern futbol stadı inşa etti ve kulüplere verdi. Dünyada böyle bir şeyin eşi benzeri kesinlikle yok. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yapmış olduğumuz her toplantımızda sürekli olarak ifade ettiği şey; ‘Şu altyapıya önem verin, altyapıdan oyuncu yetiştirin’

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Dünyada eşi benzeri yok
Başkan Ağaoğlu, önceden 'imkan yok, tesis, malzeme yok' denildiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Bu ülkede son 10-15 sene içerisinde 36 modern futbol stadı inşa edildi ve kulüplere verildi. Bu dünyada eşi benzeri olmayan uygulamadır. Diğer ülkelerde kulüpler ya kendileri stadı yapar ya da belediyenin sahasında oynar. Bugün Özkan Sümer Futbol Akademisi de aynı şekilde Trabzonspor'un kullanımına tahsis edilmiş modern bir tesistir. Bu ülkenin sporcu yetiştirmedeki sorunu tesis değilmiş. Dünya kadar tesis ama bu tesislerden yüzde 5 oranında en fazla altyapıdan ilk 11'e oyuncu getiriyorsanız burada ben dahil olmak üzere ülke futbolunu yönettiğini iddia eden insanların çok büyük zaafı ve eksiği vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğumuz her toplantımızda sürekli olarak ifade ettiği şey 'şu altyapıya önem verin, altyapıdan oyuncu yetiştirin'. Orada herkes 'tamam' diyerek azami gayreti göstereceğini söylüyor ancak kapıdan çıktıktan sonra olanlar zaten herkesin malumu."
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