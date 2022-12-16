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Krastev iddiası

Trabzonspor’un, Levski Sofya’da kiralık oynayan 21 yaşındaki Filip Krastev ile ilgilendiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
Krastev iddiası

Fırtına'nın Levski Sofya'da oynayan Filip Krastev'i takibe aldığı iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncu merkez orta saha olarak görev yapıyor. Bonservisi Belçika'nın Lommel takımında olan Krastev, kiralık olarak formasını giydiği Levski'de bu sezon 23 maçta 6 gol+4 asistlik performans sergiledi. Bulgaristan Milli Takımı'nda 8 kez yer alan Krastev'in Marek Hamsik'in ayrılmaya karar vermesi durumunda yerine geçebilecek bir seçenek olarak görüldüğü ifade edildi. Lommel ile 2025'e kadar kontratı olan Filip Krastev'in piyasa değeri 1.5 milyon euro.

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Merkez orta saha, ön libero ve on numara oynayabilen Krastev, kariyerinde toplamda 95 maçta 14 gol atıp, 10 asist üretti.

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