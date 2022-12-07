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Trabzonspor - Crystal Palace maçı CANLI izle

Trabzonspor ile Crystal Palace, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Çalışmalarını Antalya'da sürdüren bordo-mavililer, zorlu rakibini yenmek ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Trabzonspor - Crystal Palace maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 18:59 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 19:12
Trabzonspor - Crystal Palace maçı CANLI izle

Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İngiliz ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan mücadeleden iyi oyun ve galibiyetle ayrılamak istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

MÜCADELENİN GOLLERİ

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor ile Crystal Palace'ın karşı karşıya geldiği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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