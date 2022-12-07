Trabzonspor - Crystal Palace maçı CANLI izle

Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İngiliz ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan mücadeleden iyi oyun ve galibiyetle ayrılamak istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

MÜCADELENİN GOLLERİ

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Gbamin, Hugo, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Crystal Palace: Butland, Ward, Guehi, Tomkins, Clyne, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Edouard, Zaha

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor ile Crystal Palace'ın karşı karşıya geldiği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.