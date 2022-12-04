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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın eldivenleri Bartın Maden Ocağı'na bağışlandı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın eldivenleri Bartın Maden Ocağı'na bağışlandı. Kulüpten yapılan açıklamada; 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde, Bartın’da yaşanan elim maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım etmek amacıyla başlattığımız ‘Kurtaran Eller’ kampanyasının sona ermesiyle birlikte kaptanımız Uğurcan Çakır’ın eldivenlerini sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı’na bağışladık." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 16:00
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın eldivenleri Bartın Maden Ocağı'na bağışlandı

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın eldivenleri Bartın Maden Ocağı'na bağışlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini Bartın Maden Ocağı'na bağışladık.

Trabzonspor Kulübü olarak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde, Bartın'da yaşanan elim maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım etmek amacıyla başlattığımız 'Kurtaran Eller' kampanyasının sona ermesiyle birlikte kaptanımız Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı'na bağışladık.

Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, tekrardan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyoruz!

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