Siopis neşe getirdi

Bordo-mavili takımın Yunan orta sahası Manolis Siopis'in gelmesiyle kampta neşe arttı... Tecrübeli oyuncu, milli takımda olduğu için Trabzon'daki hazırlıklarda yer almamıştı. Antalya'da kafileye dahil olan Siopis idmanlarda rekabeti artırırken, arkadaşlarına yaptığı şakalarla takımda moralleri de yükseltti.
Bordo-mavili takımın Yunan orta sahası Manolis Siopis'in gelmesiyle kampta neşe arttı... Tecrübeli oyuncu, milli takımda olduğu için Trabzon'daki hazırlıklarda yer almamıştı. Antalya'da kafileye dahil olan Siopis idmanlarda rekabeti artırırken, arkadaşlarına yaptığı şakalarla takımda moralleri de yükseltti.