Ata'ya ziyaret

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ağaoğlu'na; Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcıları Müminhan Bilgin ile Zeyyat Kafkas ve birçok yönetici eşlik etti. Bordo-mavili heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ağaoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Ulu Önder Atatürk, Trabzonspor olarak manevi huzurunda olmaktan büyük bir onur duymaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne, ilkeleriniz ve vasiyetiniz doğrultusunda, son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ne Mutlu Türküm Diyene."