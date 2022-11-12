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Ata'ya ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve yöneticiler dün Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Ata'ya ziyaret
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ağaoğlu'na; Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcıları Müminhan Bilgin ile Zeyyat Kafkas ve birçok yönetici eşlik etti. Bordo-mavili heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ağaoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Ulu Önder Atatürk, Trabzonspor olarak manevi huzurunda olmaktan büyük bir onur duymaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne, ilkeleriniz ve vasiyetiniz doğrultusunda, son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ne Mutlu Türküm Diyene."
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