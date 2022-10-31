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Bakasetas rekor kırdı

Fırtına'nın yıldızı Anastasios Bakasetas, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız maçında uzaklardan nefis bir frikik golü atmıştı. Yunan futbolcunun 34.3 metreden filelere gönderdiği bu gol, Avrupa Ligi grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen frikik oldu. Trabzonspor'un şu an hücumdaki en etkili silahı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Bakasetas rekor kırdı
Fırtına'nın yıldızı Anastasios Bakasetas, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız maçında uzaklardan nefis bir frikik golü atmıştı. Yunan futbolcunun 34.3 metreden filelere gönderdiği bu gol, Avrupa Ligi grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen frikik oldu. Trabzonspor'un şu an hücumdaki en etkili silahı.
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