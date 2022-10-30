Mayısta görürüz

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Divan toplantısında konuştu. Ağaoğlu sezona iyi bir başlangıç yapamamalarına rağmen puan olarak hâlâ zirveye ortaklıkları bulunduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Geride oynanacak 245 maç var. Alınacak 72 puan daha var. Ayrılanlar oldu, gelenler oldu. Yeni bir yapılanma var. Uyum sürecini atlatıyoruz. Bu bizim de hatamız değil. Transferin başında 10-12 milyon euro istenen oyuncuları 2.5, 3 milyon euro seviyesine düşünce aldık. Rakiplerimiz ciddi atılımlar yaptılar. Şimdiden şampiyonuz diyorlar. Mayısta kim şampiyon göreceğiz" dedi.

BİR FELSEFEMİZ VAR

Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Şampiyonluk için yarışan 5-6 kulüp var. Trabzonspor da bunlardan bir tanesi. Sezon sonunda şampiyonu hep birlikte alkışlayacağız. Umarım alkışlanacak takım biz oluruz. Tüm bunları yaparken yöneticiler, çalışanlar, oyuncular, Trabzonspor ilkelerine bağlı kalacaklar. Bizim bir felsefemiz var. İçeride idari disiplini sağlayamazsanız, sportif disiplinden bahsetmek de hayalperestlik olur. Hakemler her sezon konuşuluyor. Hatayı sadece MHK'de görmek doğru bir davranış değil. Yüzde 95 penaltı olan bir pozisyonda hakemler insafsızca eleştiriliyor."

CUMHURBAŞKANIMIZ'A ARZ EDECEĞİM

"Stadımızı Spor Bakanlığı yaptığı için 1 yıl, artı 1 yıl şeklinde kiralayabiliyoruz. Stadın altında ekonomi sağlayacak tesisleri kiraya verme şansımız yok çünkü hiç kimse 1 yıllık kontrat yapmak istemiyor. 29 yıllık bir kiralama olması gerekir. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Kendisi Spor Bakanımıza talimat verdi. Salı günü Spor Müzesi açılışında Cumhurbaşkanımızla bir araya geleceğiz. Konuyu bir kez daha arz edeceğim."

ALTYAPIDA İYİ DEĞİLİM

"Ahmet Ağaoğlu yönetiminin en acımasız şekilde eleştirilmesi gereken eksiği altyapı faaliyetleri. Tesisleri modernleştirdik ancak altyapıyı sağlam bir zemine oturtamadık."

AHMETCAN KAPATTI

"Maaş bütçemiz 32 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi play-off'ta kaybettik. 12 milyon euro oradan bir kaybımız var. Ahmetcan 9.5 milyon euro ile açığı kapattı."

SONUNA KADAR

"Yeni havaalanı projesi için tesislerimizin yüzde 90'ı isteniyor. Trabzonspor'u tesislerinden mahrum etmek en büyük ihanettir. Direneceğiz. Başaramazsam görevi bırakırım."