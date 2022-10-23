Haberler Trabzonspor Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağı ayağının içiyle kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşu savunmadan döndü. Hamsik, önüne düşen meşin yuvarlağı ayağının içiyle kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

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Sivasspor beraberlik için yüklendi. Mua N'jie'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Yatabare'nin etkili kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

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Misafir ekip gole çok yaklaştı. Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır 'ı geçen meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

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Yiğido yine etkili geldi. Dia Sabi'a'nın pasıyla kaleci ile karşı karşı kalan Mua Njie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır 'ın ayaklarından döndü.

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Sivasspor bu kez Yatabare ile gole yaklaştı. Kırmızı beyazlı futbolcunun ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı, atağı savuşturdu.

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Trabzonspor ikinci devreye etkili başladı. Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.

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Sivasspor bu kez Erdoğan Yeşilyurt ile gol aradı. Kırmızı beyazlı oyuncunun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı.

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Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

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Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal, güçlükle topu kornere çeldi. Başka gol olmayınca Fırtına 1-0 kazandı.

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