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Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Sivasspor maçını, Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan Trabzonspor - Sivasspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:56
Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI

Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Bakasetas, Gbamin, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez, Umut Bozok
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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