Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI

Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Bakasetas, Gbamin, Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez, Umut Bozok

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.