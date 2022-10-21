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Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenler, Bartın’da yaşanan maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 madencinin ailesi için başlatılan ‘Kurtaran Eller’ kampanyasında açık artırmaya çıkarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 18:24
Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası

Bartın'da geçtiğimiz hafta yaşanan maden ocağı patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti. Trabzonspor, büyük üzüntü yaşanan facianın ardından hayatını kaybeden madencilerin aileleri için 'Kurtaran Eller' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında takımın kalecisi Uğurcan Çakır'ın kullandığı imzalı eldivenler, online bir platformda açık artırmaya çıkarıldı.

İLK TEKLİF AĞAOĞLU'NDAN
Yardımseverleri kampanyaya teşvik etmek amacıyla açık artırmada ilk teklifi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptı. Başkan Ağaoğlu, kaptan Uğurcan'ın eldivenlerine 100 bin TL teklif sunarak kampanyaya ilk katılan kişi oldu.

"BARTIN'A DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Maden kazasında yitirdiğimiz 41 madencimizin ailelerine destek olmak amacıyla Kurtaran Eller Kampanyası'nı başlatıyoruz. Kalemizin kurtarıcısı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmaya çıkarıyoruz. İlk teklifi de Başkanımız Sn. Ahmet Ağaoğlu 100 bin TL ile başlatıyor. Tüm Türkiye'yi Bartın'a destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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