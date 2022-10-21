Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.
Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışıp konuşmalar yapıyor.
Tecrübeli hoca "Cumartesi (yarın) günüyle yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz.
Dışarıya karşı tek vücut olun. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" dedi.
Avcı, futbolcularını Sivasspor ve sonrasında Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçlarına hazırlıyor.
VISCA'DAN İYİ HABER!
Fırtına'ya Boşnak kanadı Edin Visca'dan iyi haber geldi.
Oyuncunun 12 Ağustos'taki Hatay maçında kolu kırılmıştı.
Sonra sağ kanatta bir türlü istediği istikrarı sağlayamayan bordo-mavililerde Visca 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor.
Trabzon'a gelen Visca ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacak ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracak.