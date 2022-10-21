Haberler Trabzonspor Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda Edin Visca'dan da iyi haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışıp konuşmalar yapıyor.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Tecrübeli hoca "Cumartesi (yarın) günüyle yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Dışarıya karşı tek vücut olun. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" dedi.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Avcı, futbolcularını Sivasspor ve sonrasında Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçlarına hazırlıyor.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

VISCA'DAN İYİ HABER!

Fırtına'ya Boşnak kanadı Edin Visca'dan iyi haber geldi.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Oyuncunun 12 Ağustos'taki Hatay maçında kolu kırılmıştı.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Sonra sağ kanatta bir türlü istediği istikrarı sağlayamayan bordo-mavililerde Visca 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor.

Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi

Trabzon'a gelen Visca ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacak ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracak.

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