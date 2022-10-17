Kafaya kondurdu

Sezona süper giren Bakasetas, performansını derbide de sürdürdü. Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Yunan yıldız, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. 11'de kornerde nefis kesen Bakasetas, Gomez'in golünün hazırlayıcısı oldu. Bu sezon bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik müthiş bir istatistik yakalamış oldu. Geçen sezon 43 resmi maçta 9 gol, 8 asistlik performans gösteren 1.81 boyundaki yıldız, henüz ekim ayında bu rakamlara iyice yaklaşmış oldu.