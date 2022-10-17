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Larsen’in şanssızlığı

Karadeniz devinin sağ beki Larsen dün büyük bir talihsizliğe imza attı. Danimarkalı savunma oyuncusu 29. dakikada ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı. Bu, Trabzonspor'un Aralık 2021'den sonra kendi kalesine attığı ilk gol oldu. 31 yaşındaki oyuncu maç sonrası, "Herkeste özür diliyorum. Çok üzgünüm” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Larsen’in şanssızlığı
Karadeniz devinin sağ beki Larsen dün büyük bir talihsizliğe imza attı. Danimarkalı savunma oyuncusu 29. dakikada ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı. Bu, Trabzonspor'un Aralık 2021'den sonra kendi kalesine attığı ilk gol oldu. 31 yaşındaki oyuncu maç sonrası, "Herkeste özür diliyorum. Çok üzgünüm" dedi.
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