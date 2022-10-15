Haberler Galatasaray Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri... Sezon başında İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın, Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldığı ifade ediliyordu. Genç futbolcunun transferine ilişkin kararı verdiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:11
Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın o dönem önemli oyuncularından birisi olan Rıdvan Yılmaz, kariyerine Rangers takımında devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli ile İskoçya devine giden Rıdvan Yılmaz orada bir türlü istediği şansı yakalayamadı.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans bulan 21 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı milli futbolcuyu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Rıdvan Yılmaz ise gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Rıdvan Yılmaz'ın kariyerine Rangers'ta devam edeceği öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Sezon öncesinde Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rangers, futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyor.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

İskoç takımının uzun vadeli planları arasında Rıdvan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtiliyor.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç sol bek, 2020 yaz ayında A takıma çıktı.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 21 yaşındaki sol bek, sezon başında Rangers'ın yolunu tuttu.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Siyah-beyazlıların kasasına bu transferden 4 milyon euro girdi.

Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Roma'nın golcüsünü istiyor! Kiralık gelecek
Cimbom seriyi sürdürmek istiyor! İşte Buruk'un Kayseri maçı 11'i
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 15 Ekim Cumartesi
15 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, çeyrek altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kararını verdi! Trabzonspor ve G.Saray... Kararını verdi! Trabzonspor ve G.Saray... 10:07
Torino - Juventus maçı hangi kanalda? Torino - Juventus maçı hangi kanalda? 10:03
Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? 09:55
Empoli - Monza maçı ne zaman? Empoli - Monza maçı ne zaman? 09:35
Werder Bremen-Mainz maçı ne zaman? Werder Bremen-Mainz maçı ne zaman? 09:35
Stuttgart-Bochum maçı ne zaman? Stuttgart-Bochum maçı ne zaman? 09:32
Daha Eski
Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor CANLI İZLE Zonguldak Kömürspor - Kastamonuspor CANLI İZLE 09:31
Leipzig - Hertha Berlin maçı hangi kanalda? Leipzig - Hertha Berlin maçı hangi kanalda? 09:30
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 09:29
Wolfsburg - M'Gladbach maçı hangi kanalda? Wolfsburg - M'Gladbach maçı hangi kanalda? 09:23
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:08
Flaş Beşiktaş yorumu! "Sosyal medya trolleri..." Flaş Beşiktaş yorumu! "Sosyal medya trolleri..." 07:54