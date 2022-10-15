Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Galatasaray ve Trabzonspor...

2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın o dönem önemli oyuncularından birisi olan Rıdvan Yılmaz, kariyerine Rangers takımında devam ediyor.
2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın o dönem önemli oyuncularından birisi olan Rıdvan Yılmaz, kariyerine Rangers takımında devam ediyor.
Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli ile İskoçya devine giden Rıdvan Yılmaz orada bir türlü istediği şansı yakalayamadı.
Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans bulan 21 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da ise Abdullah Avcı milli futbolcuyu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Rıdvan Yılmaz ise gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Rıdvan Yılmaz'ın kariyerine Rangers'ta devam edeceği öğrenildi.
Sezon öncesinde Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rangers, futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyor.
İskoç takımının uzun vadeli planları arasında Rıdvan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtiliyor.
RIDVAN YILMAZ KİMDİR?
Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç sol bek, 2020 yaz ayında A takıma çıktı.
Kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 21 yaşındaki sol bek, sezon başında Rangers'ın yolunu tuttu.
Siyah-beyazlıların kasasına bu transferden 4 milyon euro girdi.
Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.
Yılmaz, A Milli Takım formasını 6 kez terletti.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...