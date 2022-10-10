Trabzonspor - Kasımpaşa: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0'lık skorla berabere sonuçlandı.

Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı ve liderlik şansından yararlanamdı. Kasımpaşa ise ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 13 yaptı.

EREN VE TREZEGUET 11'DE, UMUT YEDEKTE, DOĞUCAN KADRODA YOK



Bordo-mavililere sezon başında katılan Eren Elmalı ile 2018-19 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet, eski takımlarına karşı Trabzonspor formasıyla oynadı.



Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan ve Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, eski takımına karşı yedek kulübesine maça başladı. Golcü oyuncu 59'uncu dakikada Marek Hamsik'in yerine oyunda dahil oldu. Kasımpaşa'dan transfer edilen oyuncularda Doğucan Haspolat ise Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.



Trabzonspor'da tedavileri süren Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ve Bruno Peres, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı.



YUNUS MALLI YİNE KULÜBEDE, KOITA YOK



Trabzonspor'da bu sezon kadro dışı kalarak sonrasında Kasımpaşa'ya transfer olan Yunus Mallı, bordo-mavili takıma karşı ilk kez bir müsabakada yer aldı. Trabzonspor'da sıklıkla yedek kulübesinde olan Mallı, Kasımpaşa'da da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mallı, 77'nci dakikada Eysseric'in yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor'dan Kasımpaşa'ya transfer olan Fode Koita ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.