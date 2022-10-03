Samet Akaydın'dan Trabzonspor açıklaması: Her zaman saygı duyuyorum ama...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un savunmadaki başarılı isimlerinden Samet Akaydın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. İşte Akaydın'ın sözleri...
13 Mart 1994 Trabzon doğumlusun. Çocukluk yıllarını bize anlatabilir misin?
"Biraz hareketli bir çocuktum. Okulda olsun, dışarda olsun çok yaramazmışım küçükken. Sürekli yanımda birisinin olması lazımmış yoksa başıma kazalar geliyormuş. Yerimde duramıyormuşum. Çok kazalar atlattım açıkçası. Araba mı çarpmadı desem, evin üstünde oynarken aşağıya düşmedim mi desem… Ailem bundan dolayı sürekli beni bir nevi ev hapsinde tutmaya çalışıyordu. Dışarıya fazla çıkarmıyorlardı beni. Yaramaz bir çocuktum kısacası."
Aileni tanıyabilir miyiz? Annen, baban ve varsa kardeşlerin ne işle meşgul oluyorlar?
"Bir ablam var. Evli ve iki çocuk sahibi. Babam üniversite mezunu, mobilya dekorasyon teknikeri; şu anda emekli. Annem ev hanımı. Bir kardeşim vardı, rahmetli oldu."