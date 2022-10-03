Samet Akaydın'dan Trabzonspor açıklaması: Her zaman saygı duyuyorum ama...

Trabzon'da doğan ve futbola orada başlayan her çocuğun hayali Trabzonspor formasını giymektir. Sen U17'de o formayı giymene rağmen sonrasında farklı bir rota çizmek durumunda kaldın. Bunun sebepleri neydi?

"Açık konuşmak gerekirse ben o hayaller içine hiç girmedim. İlle de Trabzonspor forması giymek istiyorum gibi bir durumum olmadı. Ama Trabzonluyum tabiî. Trabzonspor'a her zaman saygı duyuyorum. Orası benim şehrim sonuçta. Ama Trabzonspor formasını ille giyeceğim diye çok büyük hayaller içine girmedim. Ben her zaman "Hayırlısı olsun" derim."