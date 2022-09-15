Trezeguet Kızılyıldız galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Trabzonspor, evinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti. Müsabaka 2-1'lik skorla Fırtına'nın lehine sonuçlanırken, bordo-mavililerin 2. golünü atan Trezeguet karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trezeguet, "Gollerin geleceğini biliyordum. Amacımız takım olarak kazanabilmek. Baskı, beni etkileyen bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İŞTE TREZEGUET'İN AÇIKLAMASI

"Hissettiğim şey baskı değildi. Gollerin geleceğini biliyordum. Amacımız takım olarak kazanabilmek. Baskı, beni etkileyen bir şey değil. Daha önce Premier League'de, ülkemin milli takımında oynadım."