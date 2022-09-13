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Adana Demir destan yazdı

Süper Lig'de Adane Demirspor evinde Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı. Güney'in lige renk katan ekibi, bordo-mavililer karşısında baştan sona çok cesur bir futbol sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Adana Demir destan yazdı

Süper Lig'de Adane Demirspor evinde Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı. Güney'in lige renk katan ekibi, bordo-mavililer karşısında baştan sona çok cesur bir futbol sergiledi. Teknik direktör Vincenzo Montella forvet oyuncuları Artem Dzyuba, Britt Assombalonga ve Fredrik Gulbrandsen'i kulübede başlattı. Hücum hattında Henry Onyekuru, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'yı kullandı. Arkalarında da gecenin yıldızlarından Younes Belhanda onları paslarıyla destekledi. Bu 4'lü Fırtına'nın savunmasını dağıttı.

EVİNDE 3'TE 3 YAPTI

Adana Demirspor'da galibiyeti getiren golü 90+4'te Samet Akaydın kaydetti. Bir stoperin duran topta değil, akan oyunda rakip ceza alanına kadar gidip gol atması Güney ekibinin maça ne kadar konsantre olduğunun göstergesiydi. Adana Demirspor bu sezon daha evinde rakiplerine puan vermedi. Sivasspor ve Ümraniyespor'dan sonra son şampiyon Trabzonspor'u da mağlup ettiler. 3 puanı kazanan oyuncular hep birlikte tribünlerin önüne gittiler. Haklı galibiyetlerini coşkuyla kutladılar. Vincenzo Montella galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi. Hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirtti.

LARSSEN DÜŞÜŞTE

Bordo-mavili ekipte sezona iyi başlayan sağ bek Styrger Larsen son maçlarda etkili olamıyor. Danimarkalı fubolcu maç boyunca çok çalıştı ancak hücumda beklenilen performansı sergileyemedi. Ortalarını takım arkadaşlarıyla buluşturamadı. Savunmada da Henry Onyekuru karşısında zor anlar yaşadı. Onu defalarca arkasına kaçırdı.

ENİS BARDHI KENARDA

Abdullah Avcı, Adana Demirspor deplasmanında mücadeleye Enis Bardhi ile başladı. Ancak Makedon yıldız başarısız bir performans sergiledi. Hem oyun kurulumunda hem de şutlarında etkisizdi. İşin savunma yönünde de eksik oynayınca Avcı onu devre arasında kulübeye çekerken yerine Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü.

BARAJ DAĞILINCA GOLÜ YEDİLER

Trabzonspor, Adana Demirspor maçının 10. dakikasında golü yedi. Kazanılan frikikte Bardhi-Bakasetas el ele tutuşarak baraj kurdular. Ancak Kevin Rodrigue topa vururken baraj darmadağın oldu. Meşin yuvarlağı geç gören Uğurcan Çakır'ın son çabası da yeterli olmadı. Adana Demirspor, Rodrigues'in mükemmel golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Bordo-mavili taraftarlar barajdaki ciddiyetsizliği eleştirdi.

ADS EVİNDE İLK GOLLERİNİ YEDİ

Vincenzo Montella'nın öğrencileri dünkü karşılaşmaya kadar 2 iç saha maçı oynamıştı. Sivasspor'u 3-0 yenmişlerdi, Ümraniyespor engelini de 1-0 ile geçmişlerdi. Kendi evlerinde ilk gollerini Trabzonspor'dan yediler. Anastasios Bakasetas penaltı noktasından fileleri havalandırdı.

MÜTHİŞ DESTEK

Adana Demirspor taraftarları, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdiler. Güney temsilcisine taraftarlar, bordo-mavililere karşı takımlarına müthiş bir destek verdiler. Karadeniz ekibinin seyircileri de kendilerine ayrılan deplasman tribününden tezahüratlar yaptı.

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