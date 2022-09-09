Haberler Trabzonspor Hedefim yine krallık

Hedefim yine krallık

Umut Bozok: Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da elde ettiğim başarıyı Trabzonspor forması ile de elde etmek istiyorum. Hedefim yine zirve.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Hedefim yine krallık

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa forması altında gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un yeni hedefi Trabzonspor'da da tarihe geçmek. 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı. Umut, "Bu sezon benim için çok önemli. Geçtiğimiz sezondan daha fazla gol atmak ve bir kez daha kral olmak istiyorum. Trabzonspor'un hücum futbolu tam bana göre ve kendimi yeniden göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK
Geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan Bozok Trabzon'a imza attı. Geçen sezonun gol kralının alınması (20 gol atmıştı) camiada heyecana ve beklentiye sebep oldu. Umut Bozok Fenerbahçe'den de teklif almıştı fakat tercihini bordo mavili kulüpten yana kullandı.

BURAK'TAN SONRA UMUT
Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-13'te Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu. Umut geçen sezon kral oldu.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi kim biliyor musunuz? Görünce hayret edeceksiniz! Sosyal medyada trend oldular
Şok iddia: Hadise evi terk etti! Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aile büyükleri harekete geçti
Fırtına iki yıldızı ocak ayında getirecek!
G.Saray'da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Macaristan'da kayıp!
Abdullah Avcı: Öz eleştiri yapmamız lazım
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu olay sözler! "İlk kez görüyorum" Maç sonu olay sözler! "İlk kez görüyorum" 07:40
İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması! Türkiye... İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması! Türkiye... 01:37
İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması! Türkiye... İşte güncel UEFA ülkeler sıralaması! Türkiye... 01:37
G.Saray'da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11 G.Saray'da 2 farklı kadro planı! İşte as ve yedek 11 01:23
Beşiktaş o ismi resmen açıkladı! Beşiktaş o ismi resmen açıkladı! 01:20
Abdullah Avcı: Öz eleştiri yapmamız lazım Abdullah Avcı: Öz eleştiri yapmamız lazım 01:11
Daha Eski
G.Saray'dan 5 KAP birden geldi! G.Saray'dan 5 KAP birden geldi! 01:11
Cimbom transferleri bu video ile duyurdu! Cimbom transferleri bu video ile duyurdu! 01:10
Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef tepkisi! Beşiktaş'tan PFDK'ya Josef tepkisi! 01:09
Fırtına Macaristan'da kayıp! Fırtına Macaristan'da kayıp! 01:09
Beşiktaş o ismi resmen açıkladı! Beşiktaş o ismi resmen açıkladı! 01:09
Sivasspor 2 puan bıraktı! Sivasspor 2 puan bıraktı! 01:09