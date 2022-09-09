Hedefim yine krallık

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa forması altında gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un yeni hedefi Trabzonspor'da da tarihe geçmek. 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı. Umut, "Bu sezon benim için çok önemli. Geçtiğimiz sezondan daha fazla gol atmak ve bir kez daha kral olmak istiyorum. Trabzonspor'un hücum futbolu tam bana göre ve kendimi yeniden göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK

Geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan Bozok Trabzon'a imza attı. Geçen sezonun gol kralının alınması (20 gol atmıştı) camiada heyecana ve beklentiye sebep oldu. Umut Bozok Fenerbahçe'den de teklif almıştı fakat tercihini bordo mavili kulüpten yana kullandı.

BURAK'TAN SONRA UMUT

Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-13'te Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu. Umut geçen sezon kral oldu.