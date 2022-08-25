Dev hayalin uzağında kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçında umduğumuzu bulamadık. Bordo-mavililer deplasmanda rakibine 2-1 kaybetmişti. Tek farklı galibiyetlerde maç uzayacak, 2 farkla kazanırsak Devler Ligi'ne katılacaktık. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor, 90 dakika boyunca sert Kopenhag savunmasını aşamadı. Cornelius ile, Denswil ile, Trezeguet ile, Bardhi ile denedik ancak bir türlü Danimarka temsilcisini aşamadık. Oyuncularımız hücumda gol kaçırma yarışına girdiler.

BÜYÜK HEYECAN

Mücadelenin sonunda Trabzonspor, Kopenhag kalesinde büyük baskı kurdu. Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan Anastasios Bakasetas uzaktan şutlarla rakip kaleyi zorladı. Özellikle bir pozisyonda top yan ağlarda kaldı. Tribünler bu pozisyonda büyük heyecan yaşadılar. Kalan bölümde Kopenhag güçlü takım savunmasıyla hata yapmayınca karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Bu skorla Karadeniz temsilcisi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamadı. Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

A.ÖMÜR VASATTI

Karadeniz Fırtınası'nın Kopenhag maçında büyük umutlar beklediği Abdülkadir Ömür dün istenilen seviyeye çıkamadı. Hızı ve tekniğiyle rakibi çözmesini beklediğimiz genç yıldız, Kopenhag'ın güçlü savunması karşısında etkili olamadı. 66. dakikada yerini Trezeguet'ye bıraktı.

SIOPIS ÇOK ÇALIŞTI

Fırtına'nın orta sahasındaki acar futbolcusu dün yine sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Manolas Siopis, kapanan rakibin ileri vurduğu topların büyük bölümünü topladı. Yeniden takım arkadaşlarına kazanarak atak sürekliliğini sağladı.

BAKASETAS MAÇA SON ANDA YETİŞTİ

Sakatlığı bulunan Yunan yıldız teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşmüştü. Tecrübeli futbolcu "Bu maçta mutlaka oynamak istiyorum. Camiamız için çok önemli. Ağrılarım var ama dayanılmayacak bir seviyede değil" dedi. Sağlık heyeti yoğun çaba harcayıp onu yetiştirdi. Kulüp doktorlarından onay alan Avcı, Bakasetas'ı maç kadrosuna aldı. Usta hoca, 29 yaşındaki futbolcusunu kulübede başlattı.

AVCI'DAN SÜRPRİZ VAR

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Danimarka'daki maç 11'inden 2 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı sürpriz şekilde Vitor Hugo'yu kenara çekti. Sol stoperde Stefano Denswil oynadı. Sol kanatta ise Trezeguet'in yerine Djaniny Semedo görev yaptı. Avcı, 5-2 kaybedilen Antalyaspor mücadelesi 11'inden ise 4 ismi değiştirdi.