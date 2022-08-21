Bartra direğe takıldı

Karadeniz ekibinin yeni transferi Marc Bartra ikinci yarıda bazuka gibi bir şut çıkardı. Tecrübeli savunma oyuncusunun vuruşu kaleci Ruud Boffin'i geçti ancak iki direğin birleştiriği yere çarpıp geri döndü. Gol olsa uzun süre jenerikleri süslerdi. 31 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten sonra takımını geriden çok iyi yönetti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatlarını eksiksiz yerine getirdi.
Karadenizekibinin yeni transferi Marc Bartra ikinci yarıda bazuka gibi bir şut çıkardı. Tecrübeli savunma oyuncusunun vuruşu kaleci Ruud Boffin'i geçti ancak iki direğin birleştiriği yere çarpıp geri döndü. Gol olsa uzun süre jenerikleri süslerdi. 31 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten sonra takımını geriden çok iyi yönetti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatlarını eksiksiz yerine getirdi.