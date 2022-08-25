Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde katılacağı torbalar belli oldu!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde katılacağı torbalar belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kura çekiminde yer alacağı torbalar netleşti. Sarı-lacivertliler kura çekimine 3. torbadan katılacak. Trabzonspor ise 4. torbadan girecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 00:12
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde katılacağı torbalar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu sezon 2 temsilcimiz yer alıyor. Austria Wien'i eleyen Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor, grup aşamasında yoluna devam edecek.

Her iki takımın da kura çekiminde yer alacağı torbalar netlik kazandı.

FENERBAHÇE 3. TORBADA OLACAK!
Sarı-lacivertlilerin, UEFA'da 14.500 puanı bulunuyor. Daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia'ya elenmesi sonrası Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 3. torbadan katılacak.

TRABZONSPOR 4. TORBADA!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızını Andrea Pirlo alıyor! Sürpriz transferde anlaşma sağlanmak üzere…
İbrahim Tatlıses cephesinde yeni gelişme! Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı! Yaşadığı dehşeti anlattı: “Kül olacağız...”
Jesus: Ana hedefimiz lig şampiyonluğu
Flaş transfer gelişmesi! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avrupa Ligi'nde F.Bahçe ve Trabzon'un muhtemel rakipleri!
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
MasterChef yarışmasını hangi takım kazandı?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve Trabzonspor'un UEFA'daki torbaları netleşti! F.Bahçe ve Trabzonspor'un UEFA'daki torbaları netleşti! 00:12
Nwakaeme'nin yeni takımı resmen açıklandı! Nwakaeme'nin yeni takımı resmen açıklandı! 23:55
Başakşehir Belçika'da tur biletini kaptı! Başakşehir Belçika'da tur biletini kaptı! 23:41
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 23:13
Kuntz'dan Devler Ligi sözleri! "Bu durum açıklanamaz" Kuntz'dan Devler Ligi sözleri! "Bu durum açıklanamaz" 23:04
Rıza Çalımbay: Takımımdan çok memnunum Rıza Çalımbay: Takımımdan çok memnunum 23:01
Daha Eski
Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk Ergin Ataman: Resmen nakavt olduk 23:01
Edwin van der Sar: Naci Ünüvar Trabzonspor'da Edwin van der Sar: Naci Ünüvar Trabzonspor'da 22:58
Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak... Mert Hakan Yandaş: Böyle coşkulu kalırsak... 22:41
İsmail Yüksek: Unutamayacağım günlerden biri İsmail Yüksek: Unutamayacağım günlerden biri 22:32
Jesus: Ana hedefimiz lig şampiyonluğu Jesus: Ana hedefimiz lig şampiyonluğu 22:29
İrfan Can Kahveci: Çok çalışıyorum İrfan Can Kahveci: Çok çalışıyorum 22:20