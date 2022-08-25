Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde katılacağı torbalar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu sezon 2 temsilcimiz yer alıyor. Austria Wien'i eleyen Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor, grup aşamasında yoluna devam edecek.

Her iki takımın da kura çekiminde yer alacağı torbalar netlik kazandı.



FENERBAHÇE 3. TORBADA OLACAK!

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'da 14.500 puanı bulunuyor. Daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia'ya elenmesi sonrası Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 3. torbadan katılacak.

TRABZONSPOR 4. TORBADA!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak.