Hamsik alarmı

Trabzonspor'un orta sahadaki kilit ismi Hamsik sezon başında Sivasspor ile oynanan Süper Kupa finalinde sakatlanmıştı. Eski kas sakatlığı nükseden Slovak yıldızın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak tecrübeli oyuncunun geçen sürede kendisine verilen tedavi programına harfiyen uyması iyileşme sürecinin beklenenden daha hızlı ilerlemesini sağladı. Kopenhag rövanşında oynama ihtimali belirdi. Gelecek hafta oynanacak kritik karşılaşmada sahada olmak isteyen tecrübeli futbolcu, doktorların verdiği programın yanı sıra, fiziksel olarak da eksiklerini gidermek için antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SON KARAR MAÇ GÜNÜ VERİLECEK

Marek Hamsik'in Kopenhag karşısında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak. 35 yaşındaki yıldız sağlık heyeti tarafından bir gün önce (haftaya salı) kontrolden geçirilecek. Onay çıkarsa kadroya dahil edilecek. Forma konusundaki son karar ise Abdullah Avcı'da olacak.

Göteborg'dan geçtiğimiz sezon Trabzon'a transfer olan Marek Hamsik, bordo-mavili forma ile 33 maçta 2 gol+4 asistlik skor katkısı sağladı.