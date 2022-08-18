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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde de Kopenhag engelini aşıp gruplara kalmak istiyor. Bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'da sıra forvet transferinde... İşte Trabzonspor'un gündemindeki 4 isim ve transferdeki son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak yoğun fikstürü düşünerek eksik düşündüğü bölgeler için temaslarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Teknik direktör Abdullah Avcı, pivot santrafor olarak elinde sadece Andreas Cornelius'un olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Djanin Semedo'nun gezgin bir forvet olduğunu belirten usta hoca, Fode Koita'yı da gözden çıkarmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Yönetimle görüşerek bu bölgeye takviye istedi. Bordo-mavili idareciler de bir süredir dirsek temasında oldukları isimlerle pazarlıkları hızlandırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

ELDOR SHOMURODOV

Abdullah Avcı onaylı bir isim olan Özbek forvet için de görüşmeler son sürat devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Roma'nın elden çıkarmak istediği 27 yaşındaki forvet için talep ettiği 8 milyon euro yüksek bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Trabzonspor oyuncuyu daha düşük bir rakama satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Salernitana ve Bologna'nın da başarılı forvete kanca atması sebebi ile rakam yüksek kalıyor. Aportta bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

MICHY BATSHUAYI

Beşiktaş'ta geçirdiği kiralık sezonunun ardından Chelsea'ye geri dönen Michy Batshuayi de forvet adaylarından biri.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Abdullah Avcı onun hareketliliğini beğeniyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Ancak elinde Djaniny gibi benzer özelliklerde biri olması sebebiyle Alexander Sörloth ve Eldor Shomurodov'u öncelikli tutuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Yine de forvet hattının genişlemesi adına Belçikalı yıldızın transferine de onay vermiş durumda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

ALEXANDER SÖRLOTH

Ahmet Ağaoğlu'nun 'öz evladı' gibi olan Norveçli forvet oyuncusu, Trabzonspor dışında hiçbir kulüpte başarılı olamadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

RB Leipzig'de süre bulamayan Alexander Sörloth'un yüksek bonservis bedeli sebebiyle temaslar hızlı ilerlemiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Eski Süper Lig gol kralının da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

UMUT BOZOK

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok için Trabzonspor son dönemde baskısını artırmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Lorient ile anlaşmaya varan bordo-mavililer, genç forvet oyuncusuyla da görüşmelerde sona yaklaştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Başta uçuk fiyat söyleyen Umut Bozok ile 1 milyon euro civarında bir rakama "Tamam" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Başarılı golcünün kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Umut da heyecanlı.

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