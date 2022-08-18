TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim

Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak yoğun fikstürü düşünerek eksik düşündüğü bölgeler için temaslarını sürdürüyor.
Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak yoğun fikstürü düşünerek eksik düşündüğü bölgeler için temaslarını sürdürüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, pivot santrafor olarak elinde sadece Andreas Cornelius'un olduğunu söyledi.
Djanin Semedo'nun gezgin bir forvet olduğunu belirten usta hoca, Fode Koita'yı da gözden çıkarmıştı.
Yönetimle görüşerek bu bölgeye takviye istedi. Bordo-mavili idareciler de bir süredir dirsek temasında oldukları isimlerle pazarlıkları hızlandırdı.
ELDOR SHOMURODOV
Abdullah Avcı onaylı bir isim olan Özbek forvet için de görüşmeler son sürat devam ediyor.
Roma'nın elden çıkarmak istediği 27 yaşındaki forvet için talep ettiği 8 milyon euro yüksek bulunuyor.
Trabzonspor oyuncuyu daha düşük bir rakama satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
Salernitana ve Bologna'nın da başarılı forvete kanca atması sebebi ile rakam yüksek kalıyor. Aportta bekleniyor.
MICHY BATSHUAYI
Beşiktaş'ta geçirdiği kiralık sezonunun ardından Chelsea'ye geri dönen Michy Batshuayi de forvet adaylarından biri.
Abdullah Avcı onun hareketliliğini beğeniyor.
Ancak elinde Djaniny gibi benzer özelliklerde biri olması sebebiyle Alexander Sörloth ve Eldor Shomurodov'u öncelikli tutuyor.
Yine de forvet hattının genişlemesi adına Belçikalı yıldızın transferine de onay vermiş durumda.
ALEXANDER SÖRLOTH
Ahmet Ağaoğlu'nun 'öz evladı' gibi olan Norveçli forvet oyuncusu, Trabzonspor dışında hiçbir kulüpte başarılı olamadı.
Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ediyor.
RB Leipzig'de süre bulamayan Alexander Sörloth'un yüksek bonservis bedeli sebebiyle temaslar hızlı ilerlemiyor.
Eski Süper Lig gol kralının da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
UMUT BOZOK
Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok için Trabzonspor son dönemde baskısını artırmıştı.
Lorient ile anlaşmaya varan bordo-mavililer, genç forvet oyuncusuyla da görüşmelerde sona yaklaştı.
Başta uçuk fiyat söyleyen Umut Bozok ile 1 milyon euro civarında bir rakama "Tamam" dedi.
Başarılı golcünün kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Umut da heyecanlı.