Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Mountassir Lahtimi transferini bitirdi!

Son dakika: Trabzonspor Mountassir Lahtimi transferini bitirdi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Marc Bartra'nın ardından Mountassir Lahtimi transferini de bitirdi. Oyuncu Konya’daki İslami Dayanışma Oyunları’ndan 19.00’da Trabzon’a gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 12:09 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 12:28
Son dakika: Trabzonspor Mountassir Lahtimi transferini bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Trabzonspor, Fas ekibi FUS Rabat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi'nin transferi için kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardı.

Oyuncu Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'ndan 19.00'da Trabzon'a gelecek.

MOUNTASSIR LAHTIMI KİMDİR?

1 Nisan 2001 yılında Fas'ta dünyaya gelen Mountassir Lahtimi, asıl mevkisi sağ kanat olan futbolcu sol kanat ve orta sahada da oynayabilmektedir. FUS Rezerv takımından FUS Rabat'a yükselen Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Mountassir Lahtimi 48 maçta 7 gol 8 asist üretti.

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