TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Fırtına'da şu an en büyük eksik olarak sağ stoper görünüyor. Bu bölge için yapılan görüşmelerden henüz net bir sonuç alınamazken listeye önemli bir isim daha girdi: Mouctar Diakhaby. Trabzonspor yönetimi, İspanyol temsilcisiyle kontratı devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu için iki farklı öneriyi içeren teklifini Valencia'ya sundu. İspanyol ekibinden gelecek cevap bekleniyor. Trabzonspor cephesi umutlu.