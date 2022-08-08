TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Bordo-mavililer sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Süper Kupa finalinde Sivasspor'u farklı geçen Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in açılış maçında da deplasmanda İstanbulspor'u rahat bir oyun sonrasında mağlup ederek 3 puanı kazanmıştı.
Fırtına'da şu an en büyük eksik olarak sağ stoper görünüyor. Bu bölge için yapılan görüşmelerden henüz net bir sonuç alınamazken listeye önemli bir isim daha girdi: Mouctar Diakhaby. Trabzonspor yönetimi, İspanyol temsilcisiyle kontratı devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu için iki farklı öneriyi içeren teklifini Valencia'ya sundu. İspanyol ekibinden gelecek cevap bekleniyor. Trabzonspor cephesi umutlu.
Karadeniz devinin gündemine giren son isim 25 yaşındaki Diakhaby. 1.92 boyundaki savunmacı için Valencia'ya iki farklı teklif gitti İspanyol ekibinden gelecek cevap bekleniyor.