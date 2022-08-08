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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Trabzonspor transfer haberi... Trabzonspor'da sağ stoper eksiği bulunduğu için bu bölgede Dorukhan Toköz oynuyor. Ancak Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek buraya mutlaka transfer istiyor. Avcı'nın listesi için çalışan Trabzonspor yönetiminin gündemine Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby ismi geldi. İşte transferin detayları... (TS HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Bordo-mavililer sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Süper Kupa finalinde Sivasspor'u farklı geçen Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'in açılış maçında da deplasmanda İstanbulspor'u rahat bir oyun sonrasında mağlup ederek 3 puanı kazanmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Fırtına'da şu an en büyük eksik olarak sağ stoper görünüyor. Bu bölge için yapılan görüşmelerden henüz net bir sonuç alınamazken listeye önemli bir isim daha girdi: Mouctar Diakhaby. Trabzonspor yönetimi, İspanyol temsilcisiyle kontratı devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu için iki farklı öneriyi içeren teklifini Valencia'ya sundu. İspanyol ekibinden gelecek cevap bekleniyor. Trabzonspor cephesi umutlu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Karadeniz devinin gündemine giren son isim 25 yaşındaki Diakhaby. 1.92 boyundaki savunmacı için Valencia'ya iki farklı teklif gitti İspanyol ekibinden gelecek cevap bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

KİRALIK OLARAK DA GELEBİLİR
Son şampiyon Trabzonspor'un ana isteği oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Bordo-mavili idareciler maksimum 3 milyon euro'ya bu işi tamamlamak istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Ancak Valencia'nın bu rakama ikna olmaması durumuna karşılık Karadeniz temsilcisi önlemini aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

İspanyol kulübüne satın almanın dışında kiralama formülü de gitti. Valencia'lı idareciler, Trabzonspor tarafından kendilerine sunulan 2 farklı seçeneği masaya yatırmış durumda. Bordo-mavililer de İspanya'dan gelecek olumlu cevabı bekliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

1.92 boyundaki stoperin transferini Abdullah Avcı da istiyor. Yönetimle Diakhaby için sürekli görüşme halinde.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

KAFA GOLLERİ İLE TANINIYOR
Mouctar Diakhaby, 25 yaşında henüz genç bir stoper. 1.92 boyuyla savunmada havadan geçit vermiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Hücumda da özellikle duran toplarda kule gibi yükselip goller atabiliyor. Kariyerinde Lyon'un alt yapı takımları, Lyon ve Valencia'da oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Toplamda 199 maça çıktı. Rakip ağları 12 defa sarsarken, 4 de asist yapmayı başardı. 50 defa sarı, 3 kez de kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

GOLE GEÇİT VERMİYOR
Karadeniz temsilcisi hücumda sıkıntı yaşamazken, savunmada da sert duruyor. Bordo-mavillier bu sezon iki resmi maça çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Süper Kupa Finali'nde Sivasspor'u 4-0 ile geçmeyi başardılar. Süper Lig'in açılış mücadelesinde ise İstanbulspor'u 2-0 ile geçtiler.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

İki resmi maçta 6 gol attılar. Gol yemediler.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Mouctar Diakhaby harekatı!

Teknik direktör Abdullah Avcı, takım savunmasının sezon başı olmasına rağmen oturmasından dolayı memnun. Usta hoca sadece 11'de oynayanlar değil, kulübeden gelip katkı veren Stefano Denswil'i de övdü.

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