Nwakaeme tt oldu

Trabzonspor'un Hatayspor'u konuk ettiği maç sırasında Twitter da bir hayli hareketliydi. Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet henüz beklenilen seviyede bir oyun sergileyemezken üzerine bir de Edin Visca'nın kolunun kırılmasıyla kanattaki sıkıntılar taraftarın da gündemindeydi. Bordo-mavili taraftarlar, Twitter'da "Nwakaeme" etiketini 1 numaraya çıkardılar. Trabzonspor'a gönül verenler yolların ayrıldığı ancak henüz kendisine kulüp bulamayan Nijeryalı yıldızın yeniden kulübe kazandırılması yönünde görüş bildirdiler. Teknik direktör Abdullah Avcı da ilk devreyi kesin olarak kapatan Edin Visca'nın yerine bir transfer yapabileceklerini söylemişti. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da görüşünü alacak. Bu toplantı sonrasında 33 yaşındaki yıldızla temas kurulup kurulmayacağına karar verilecek.