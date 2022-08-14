Haberler Trabzonspor Nwakaeme tt oldu

Nwakaeme tt oldu

Hatay maçında Trezeguet'nin performansı ve Visca'nın talihsiz sakatlığı sonrası Twitter'da bir numaralı gündem Nwakaeme oldu. Taraftar onun geri dönmesini istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Nwakaeme tt oldu

Trabzonspor'un Hatayspor'u konuk ettiği maç sırasında Twitter da bir hayli hareketliydi. Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet henüz beklenilen seviyede bir oyun sergileyemezken üzerine bir de Edin Visca'nın kolunun kırılmasıyla kanattaki sıkıntılar taraftarın da gündemindeydi. Bordo-mavili taraftarlar, Twitter'da "Nwakaeme" etiketini 1 numaraya çıkardılar. Trabzonspor'a gönül verenler yolların ayrıldığı ancak henüz kendisine kulüp bulamayan Nijeryalı yıldızın yeniden kulübe kazandırılması yönünde görüş bildirdiler. Teknik direktör Abdullah Avcı da ilk devreyi kesin olarak kapatan Edin Visca'nın yerine bir transfer yapabileceklerini söylemişti. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da görüşünü alacak. Bu toplantı sonrasında 33 yaşındaki yıldızla temas kurulup kurulmayacağına karar verilecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu'dan Galatasaray için çarpıcı sözler! "Uçak inince takım olmuyorsun"
Facebook ve Instagram'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Adım adım takip ediyorlar
Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti...
Cimbom'a Jamaikalı santrfor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati
Fırtına'da Bartra bilmecesi!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Hentbolcular finalde
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati 07:13
Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... 07:00
Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! 01:50
Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! 01:50
Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam 01:52
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | 90+1 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | 90+1 01:53
Daha Eski
Fırtına'nın transferini böyle yazdılar! Fırtına'nın transferini böyle yazdılar! 01:48
Jesus'un gözdesi Cimbom'a! İşte önerilen sözleşme Jesus'un gözdesi Cimbom'a! İşte önerilen sözleşme 01:49
Manu 34 dakikada dağıldı! Manu 34 dakikada dağıldı! 01:49
Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber! Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber! 01:49
Kayserispor tek farkla kazandı! Kayserispor tek farkla kazandı! 01:49
Adana Demirspor farka koştu! Adana Demirspor farka koştu! 01:49