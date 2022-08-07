Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası oyuncularını kutladı: Gurur duydum

Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası oyuncularını kutladı: Gurur duydum

Usta hocanın keyfi yerinde. Avcı “Geçtiğimiz sezon önemli işler başardık. Yepyeni bir hikaye yazmaya hazırız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası oyuncularını kutladı: Gurur duydum

Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı sonrasında öğrencilerini tek tek tebrik ederek şöyle konuştu: "Sizinle gurur duyuyorum. Geçen sezon önemli işler başardık. Şimdi yeni bir hikaye yazmaya hazırız. İdmanlarda ne çalıştıysak sahada onu görmek beni çok mutlu etti. Ne kadar çabaladığını görebiliyorum. Motivasyonunuzun bu kadar yüksek olması beni çok gururlandırıyor."

DAHA DA GELİŞECEĞİZ
Başarılı teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Daha sezonun başındayız. Buna rağmen geçen sezon olduğu gibi yine doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen sene hep söyledim. Gelişeceğiz, gelişeceğiz dedim. Başarılı olmak için öncelikle bir istikrar tutturmalı ve bunun üzerine koyarak çıtayı yükseltmelisiniz. Trabzonspor, her kulvarda iddialı olmak zorunda."

O GELMEDEN BİZ GİTMEYİZ
Trabzonspor taraftarının Abdullah Avcı aşkı çok başka. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşma sonrasında tüm takım içeri girdikten sonra taraftarlar uzun süre Avcı'nın adını andılar. "Avcı gelmezse biz gitmeyiz" dediler. Usta hoca da tribünlerin önüne kadar giderek taraftarı alkışladı.

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