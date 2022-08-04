Sardı korkular!

Devler Ligi'nde turu geçenin grup aşamasına kalacağı kurada Trabzonspor'a Kopenhag çıkmıştı. Kağıt üzerinde iki takım da en güçlü rakiplerle eşleştiğini düşünüyor. Danimarka cephesinde ise karamsarlık çok daha fazla. Ekstra Bladet "Hayal edilebileceğin en kötüsü" başlığıyla verdiği haberinde Trabzonspor'un gücüne değindi. Stryger Larsen ve Andreas Cornelius'un bordo-mavili takımın önemli silahları olduğunu kaydetti. BT ise "Kopenhag bundan daha kötü kura çekemezdi. Gerçek bir kabus oldu. Türkiye şampiyonu Trabzonspor çok iyi oyunculara sahip. Harika bir teknik direktörleri var. Aynı zamanda çok da iyi oynuyorlar" yorumunu yaptı. TV2 de Kopenhag'ın korkunç bir rakiple eşleştiğini duyurdu.