Abdullah Avcı: Bu kupa en büyük hediye

Türk futbolunun dönüm noktalarından biri Abdullah Avcı'nın Trabzospor'u tercih etmesi oldu. Antalyaspor ile anlaşmaya yakın olduğu söylenirken rotasını Karadeniz'e kıran usta çalıştırıcının gelişiyle birlikte Fırtına da adeta şahlandı. Bordo- mavililer başarılı hocalarının görev yaptığı 20 aylık periyotta tam 3 kupa birden kazandı. Abdullah Avcı da bu durumdan çok memnun. 59 yaşına basan Abdullah Avcı "Bu şehirde olmak beni çok mutlu ediyor. Yeni bir hikaye yazıyoruz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı doğum gününde en büyük hediyenin bu kupa olduğunu söyledi.



'HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Abdullah Avcı şunları söyledi: "Sizinle beraber olmak, bu şehirde olmak, bu enerjide olmak beni çok mutlu ediyor. Çok güzel şeyler kazanıyoruz ve kazanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir hikaye yazmak için daha fazlasını istememiz lazım. Bugün bunun başlangıcını yaptık. Hafta sonu Süper Lig'in başlangıcını yapacağız sora da Şampiyonlar Ligi'nin. Kısa vadedeki hedeflerimiz bunlar. Bunlara ulaşacağımızı biliyoruz. Güzel bir kupa daha kazandık. Hepinize teşekkür ediyorum"



SOYUNMA ODASINDA COŞKULU KUTLAMA

Abdullah Avcı dün 59 yaşında bastı. Usta çalıştırıcının ilk pastası Atatürk Olimpiyat Stadı'nın soyunma odasında kesildi. Öğrencileriyle birlikte kupa mutluluğu yaşayan Avcı pastanın mumlarını üfledi. İlk dilimi kaptan Uğurcan Çakır ve başkan Ahmet Ağaoğlu'na ikram etti. Bordo-mavili futbolcular hep bir ağızdan coşkulu şekilde tezahüratlarla başarılı teknik direktörün yeni yaşını kutladılar. Abdullah Avcı da bu kutlama için teşekkür etti.

