Bordo-mavi karnaval

Turkcell Süper Kupa'da adeta taraftar şov vardı... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hem Trabzonspor hem Sivassporlu futbolseverler damgasını vurdu. Bordo- mavililer, yarı yarıya ayrılan stadyumun biletlerini 2 gün önce tüketmişti. Geçen sezon gelen şampiyonluğun ardından İstanbul'a akın eden Trabzonsporlu futbolseverler, takımlarını yine yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldurarak rakibine İstanbul'da deplasman havası yaşattı.



STADYUMU İNLETTİLER

Tribünlerde adeta bir renk cümbüşü oluşturan bordo- mavililer, 90 dakika boyunca hiç susmadan Fırtına'yı destekledi. Tezahüratlarla takımlarını ateşleyen Trabzonspor taraftarları, stadyumu inletti. İlk golün ardından coşkuyu daha da arttıran bordo- mavililer, farkın daha da artması sonrasında ise adeta kendinden geçti. İkinci yarıda telefon flaşlarını açarak maçın sonuna kadar desteği bir an olsun bırakmadılar. Süper Kupa'nın kazanılmasının coşkusunu ise maç sonunda takımlarıyla beraber yaşadılar.



DEV EKRANDAN TAKİP ETTİLER

Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa'da Sivasspor'la karşılaştığı maçı bordo-mavili taraftarlar, dev ekrandan izledi. Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekran önünde bir araya geldi. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarların, maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü. Karşılaşmayı Millet Bahçesi'nde bulunan tribünden takip ettiği görüldü, gollerden sonra coştu. Kupa sevinci yaşadı.



KENT MEYDANI DOLDU TAŞTI

Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip etti. Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu. Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı. Fakat üzüntüyle ayrıldılar.



MAÇ ÖNCESİ TURNİKE ŞOKU

Trabzonspor taraftarları maç öncesinde stadyuma giriş anında ciddi zorluklar yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'na akın eden bordo-mavililer kapıda büyük şok yaşadı. Stadyum girişindeki turnikelerin çalışmaması nedeniyle taraftarlar uzun süre stadyum dışında beklemek durumunda kaldı. Maça girişte zor anlar yaşayan bordo-mavililer, bu duruma isyan etti.