Bu sevginin tarifi yok

Taraftar etkileşim platformu Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı araştırma sonuçlandı. Türkiye'de 81 ilden 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu. Ankette 4 büyük takım arasındaki taraftar rekabetinde, Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un taraftarları şehir-takım sevgisi ve fanatiklik oranlarıyla zirveye oturdu. Yüzde 87.7 rekor oran ile Trabzon ilinde birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu.

AİDİYET DUYGUSU

Raporu değerlendiren Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, "Trabzonspor, Trabzon şehrinin dünyaya açılan markası aslında. Şehrin en büyük değeri ve aidiyet unsuru olduğunu anket sonuçlarımızda da gördük" dedi.

ÜNIVERSITE MEZUNUNDA DA LİDER

Üniversite mezununda da lider oranıyla sıralamada birinci oldu. Raporda ayrıca, toplam taraftarların yüzde 62.3'ü bilet ve kombine fiyatlarından memnun olduklarını ortaya çıkarken, bilet fiyatlarını en fazla oranda makul bulanlar Trabzonspor taraftarı oldu.



ANNE-BABA NEYSE AYNISI

Türkıye'de şehir-takım aşkını en fazla yaşayan Trabzonspor taraftarlarından Emre Yetim, yüzde 87 olan şehrinin takımını tutma oranını düşük bulduğunu söyledi. Yetim, "Trabzonspor'u sevda gibi görüyorum. Anne ve babamı nasıl seviyorsam Trabzonspor'u da öyle seviyorum. Çocukluktan gelen bir sevgi bu. İstesek de farklı takımı tutamayız. Şehir-takım aşkının bana göre 97 olması lazımdı" dedi.