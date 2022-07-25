Abdullah Avcı Empoli maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Hazırlık maçında bordo mavililer Empoli'ye 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu;

"Kampın son günü. Hafta sonu oynayacağımız Süper Kupa finaline hazırlanacağız. Kamp bütünü çok iyi geçti. Sakatlık yok gibi duruyor. 30 Temmuz itibariyle güzel bir start vereceğiz diye düşünüyoruz.

Trabzonspor geçen sezon Türkiye Ligi'ni forse etmiş bir şampiyon takımdır. Ve bunu hiçbir rakibini yaklaştırmadan yapmıştır. Biz bu sene, geçen sezonki oyun organizasyonlarında eksik olan taraflarımıza yoğunlaşacağız."