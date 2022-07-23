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TRABZONSPOR TORINO CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Torino maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan son şampiyon Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transferler ve genç futbolcuların performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30
TRABZONSPOR TORINO CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Torino maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile hazırlık maçı yapacak. Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak uyandırıyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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