TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Bunu daha önce yaşadığım için biliyorum. Taraftarlarımızla buluşmak ve takıma yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Başkanımıza bu kulübe katılmamda bu kadar çok katkısı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı hak ettiği yere her zaman taşıyabilmeyi umuyorum.