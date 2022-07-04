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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Trabsonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transferi Mahmoud Trezeguet için İstanbul'da imza töreni düzenlendi. Bordo-mavililerin yeni yıldızı açıklamalarda da bulundu. Trezeguet, "Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım ve 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:38
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet'yi renklerine bağladı. İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer edilen Mısırlı oyuncu için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da imza töreni düzenlendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Trabzonspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Trezeguet, "Harika bir başkanımız, harika bir hocamız ve harika taraftarlarımız var. Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Ben de burada olacağım 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz ve hatta daha uzun yıllar da bunu devam ettireceğiz. Takıma her zaman en iyisini vermem gerektiğinin farkındayım.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Ben de performansımla birlikte taraftarlarımızı her zaman mutlu etmeye çalışacak bir oyuncuyum. Umarım bu yıllarda da şampiyonlukları beraber kutlayacağız" diye konuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

"FORMAYI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Trezeguet, maçlara çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, "Kendi ülkem ve belki de Ortadoğu'nun en büyük takımlarından birinden geliyorum zaten, belki de en büyüğünden yani El Ahly takımından. Büyük bir takımda beklentilerin neler olduğunun, orada neler yapmam gerektiğinin farkındayım.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Bunu daha önce yaşadığım için biliyorum. Taraftarlarımızla buluşmak ve takıma yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Başkanımıza bu kulübe katılmamda bu kadar çok katkısı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı hak ettiği yere her zaman taşıyabilmeyi umuyorum.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Buradaki herkes en iyisini hak ediyor. Umuyorum ben de burada olduğum süreç boyunca her zaman bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

"MAKSİMUM ŞARTLARIMIZI ZORLADIK"

Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trezeguet'nin transferinin uzun süreç aldığını söyledi. Ağaoğlu hem Trezeguet'nin kulübü Aston Villa'nın hem de Mısırlı oyuncunun fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Kulübümüzün şartları doğrultusunda bizde maksimumu şartlarımızı zorladık ve bu transferi gerçekleştirmek için şu an buradayız.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Futbolcumuzun bugüne gelmesinde emeği geçen başta değerli ailesi olmak üzere tüm kulüplere, kulüplerin yöneticilerine, hocalarına ve geçmiş takım arkadaşları teşekkür ediyorum. Özellikle bu yaş grubundaki bir oyuncunun böylesine verimli bir noktaya gelmesinde şüphesiz ki herkesin çok büyük bir payı vardır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Bunun içinde iki tane Süper Lig kulübümüz de var. Biri Kasımpaşa, diğeri de Başakşehir kulübü" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

"BAŞARILI SEZONLAR GEÇİRECEĞİNE İNANCIM TAM"

Güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Ağaoğlu, "Sezonu şampiyon olarak tamamladık. Ama önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hem de inşallah Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan takımımızı güçlendirmek en büyük hedeflerimizden birisi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Biz de bu doğrultuda izleme ekibinin ve hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere transferlerimizi teker teker gerçekleştiriyoruz. Futbolcumuz Trezeguet de bu oyunculardan birisiydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

Bizimle birlikte 4 yıllık süreçte başarılı sezonlar geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Trezeguet'e de Trabzonspor'a hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın yeni yıldızı Trezeguet: Şampiyonlukları birlikte kutlayacağız

TREZEGUET 400 BİN EURO İNDİRİM YAPTI

Başkan Ağaoğlu, transfer sürecindeki uzun süren pazarlıklarda Trezeguet'in ücretinde 400 bin Euro indirim yapması nedeniyle klasikleşen forma satışı ritüelinde oyuncuya 61 adet forma sattığını da ekledi.

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