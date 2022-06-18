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Trezeguet’yi istiyoruz

Başkan Ahmet Ağaoğlu: Trezeguet’nin Türk menajeri sürekli sorun çıkarıyor ve şu an için bu transfer zor gözüküyor. Ama görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Trezeguet’yi istiyoruz

Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yerini doldurmak isteyen Trabzonspor, Trezeguet'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor. Karadeniz devi, 27 yaşındaki sol kanat için Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 3 milyon euro'nun yanı sıra bir sonraki satışın %15 pay önerdi. Villa, Mısırlı oyuncu için 4 milyon euro talep ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu konu ile ilgili Habertürk'e konuştu. Trezeguet'nin Türk menajerinin sürekli sorun çıkardığını belirten Ağaoğlu, "Şimdilik Trezeguet transferi zor görünüyor. Ancak görüşmelerimiz sürüyor" ifadesini kullandı.

10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferde ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor. Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

KANATLARIN EFENDİSİ
Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

275 MAÇ 55 GOL
Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.

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