İmza fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, transfer şova başladı. 2 gün önce, geçtiğimiz sezon Bologna'dan kiraladığı Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz devi dün de 3 takviye yaptı. Fırtına, Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'da oynayan ön libero Doğucan Haspolat ve sol bek Eren Elmalı'yı da resmen renklerine bağladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'ya Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin euro + KDV, Doğucan Haspolat'ın fesih bedeli olarak 1 milyon 200 bin euro + KDV, 3 taksit halinde ödenecek" ifadesine yer verildi. Trabzonspor ile Elmalı ve Haspolat arasında 5'er yıllık anlaşma sağlandığı belirtilen KAP açıklamasında da şunlar kaydedildi: "Anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya 2022-23 sezonunda 7 milyon 350 bin lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki dönemler için bir önceki sezon aldığı ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Doğucan Haspolat'a 2022-23 sezonunda 6 milyon 421 bin lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i verilecek."

MALİYETİ 4 MİLYON EURO

Fırtına, geçen sezon İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Danimarka Milli Takımı oyuncusu Jens Stryger Larsen'in maliyetini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Jens Stryger Larsen arasında 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcuya, 2022-23, 2023-24 ve 2024-25'te sezon başına 1 milyon 200 bin euro garanti ücret, 153 bin euro da imza ücreti ödecektir" denildi.

38. YABANCI

Karadeniz devi dün Larsen'i renklerine bağladı. 2018'de gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde 38. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirmiş oldu. Eski rekor 32 yabancı transfer eden Sadri Şener'e aitti.

55 YILDA 162 OLDU

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 162 yabancı oyuncu transfer etti. En çok yabancı oyuncu 18 futbolcuyla Brezilya'dan geldi.

3. DANİMARKALI

Larsen, Trabzonspor'un 3. Danimarkalı futbolcusu oldu. 1991-92'de bordo-mavili formayı giyen savunma oyuncusu Lars Olsen'in ardından Cornelius alınmıştı.

Yunus Emre SEL